شاهد.. جمال الغندور ينعى سكرتير عام لجنة الحكام السابق

نعى جمال الغندور، رئبس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، محمد معوض، سكرتير عام اللجنة السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض. وقال الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصعدت الروح الطاهرة إلى بارئها.. رحلت ورحل معك الإخلاص رحلت معك الطيبة رحل معك الوفاء مع السلامة يا صاحبى لقاؤنا القادم عندك فى الجنة إن شاء الله". وكان اتحاد الكرة نعى محمد معوض عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك كالتالي: ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد الكابتن محمد معوض، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء طويلة للتحكيم المصري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وكل محبيه الصبر على فراقه.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون". برئاسة المهندس أحمد مجاهد الكابتن محمد معوض، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء طويلة للتحكيم المصري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وكل محبيه الصبر على فراقه.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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