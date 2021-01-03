23 لاعبًا بقائمة فريق المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي

أعلن الجهاز الفني فريق المقاولون العرب عن قائمة فريقه المواجهة أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ضمن القائمة 23 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمدشكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.
شهدت القائمة غياب، أحمد حمدي زكي، وأحمد عبد العزيز، كريم مصطفى، أحمد كابوريا، ومحمد سالم، وفادي نجاح.
أظهرت المسحة الطبية من فيروس كورونا صباح اليوم الأحد، التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبينجدد قبل سفر البعثة.
ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على ان يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة وسيلحقا او احدهما بالبعثة حالة سلبية المسحة.
وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس،
ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي.
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