مسحة طبية جديدة للنحاس وعبد الغني والخماسي المصاب بالمقاولون غدًا

يجري عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، وعلاء عبد الغني المدرب العام وخماسي الفريق المصاب بفيروس كورونا مسحة طبية جديدة غدًا الأثنين.

ويأمل نادي المقاولون العرب في تحول عينة المصابين من إيجابية لـسلبية للإلتحاق ببعثة الفريق الذي سيسافر إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأظهرت المسحة الطبية من فيروس كورونا صباح اليوم الأحد، التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير

الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين جدد قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ، وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين

ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل

جاءت قائمة المقاولون العرب: ٢٣ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.