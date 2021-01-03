بث مباشر | مشاهدة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي ومانشستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

تأزم موقف فريق تشيلسي للغاية في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، وذلك بعدما حقق الفوز في مرة واحدة فقط من آخر 5 مباريات في المسابقة، وخسر في 3 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وكان في الجولة الماضية امام “استون فيلا”، ما جعله يقبع في المركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما كان الأقرب لمنافسة ليفربول على الصدارة في أول 10 جولات.

وعلى الرغم من هذا التعادل المخيب الأخير، الا ان تشيلسي قد أنهى عام 2020 بمتوسط ​​نقاط 2.18 في المباراة الواحدة على أرضه في الدوري الانجليزي، وهذا أعلى بكثير من معدل نقاطه (1.32) في 2019.

وعلى النقيض من وضعية تشيلسي الصعبة، لم يهزم “مانشستر سيتي” في آخر في ست مباريات في الدوري الانجليزي (فاز في 4 وتعادل في 2)، وبشكل مثير للإعجاب سجل الهدف الافتتاحي في خمس من تلك الست في كل مرة قبل الدقيقة (31) من زمن الشوط الأول.

وشهد دفاع مانشستر سيتي تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، وفي حالة تحقيقه الفوز فيهما سيرتقى إلى المركز الثالث دون النظر إلى باقي نتائج الفرق.

ولم تشهد اخر 10 مواجهات جمعت تشيلسي مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي أي تعادلات، إذ حقق السماوي الفوز في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات للبلوز.

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