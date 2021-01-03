بث مباشر | مشاهدة مباراة الغرافة وقطر في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الغرافة وقطر” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “الغرافة وقطر” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة الغرافة وقطر على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر بإدارة من الحكم القطري “عبدالهادي الرويلي”، وتنطلق في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

يمر نادي قطر بفترة مميزة إذ حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري القطري قبل ان يتعادل امام المتصدر “السد” في الجولة الماضية، وسط تألق غير عادي للنجم الدولي الجزائري “يوسف البلايلي” الذي يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

ويتواجد نادي قطر في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وسجل لاعبوه 18 هدف، واستقبلت شباكه 10 أهداف كثاني أقوى خط دفاع في الدوري القطري بعد السد.

على الجهة المقابلة، فرط نادي الغرافة في فرصة تقليص الفارق مع “السد” في الجولة الماضية بعدما وقع في فخ التعادل امام فريق “أم صلال”، ليبقى فارق النقاط على ما هو عليه بعد تعادل عيال الذيب امام نادي قطر في الجولة ذاتها.

ويحتل نادي الغرافة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن “السد” الذي انتصر أمس على “الخريطيات” لحساب الجولة الحالية.

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