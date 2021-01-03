بث مباشر | شاهد الانتر وكروتوني في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الانتر وكروتوني” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر وكروتوني” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة الانتر وكروتوني على ملعب جيوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “جيانلوكا اروليانو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

حقق الانتر الفوز بنتيجة (2-1) على فيرونا قبل اجازة أعياد الميلاد، ما جعله يصل إلى سبع انتصارات متتالية في الدوري الايطالي، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “ميلان”.

ورغم تميز أسلوب مدرب الانتر “أنطونيو كونتي” بالدفاعي إلا انه سجل 108 هدف في جميع المسابقات في عام 2020 لأول مرة منذ 1929/1930، كما انه حقق أعلى نسبة لتسجيل الأهداف في المباراة الواحدة بالدوري الايطالي هذا الموسم بواقع 2.43 هدف في المباراة.

في المقابل حقق نادي كروتوني انتصاره الثاني هذا الموسم في الدوري الايطالي بعد مرور 14 جولة على حساب “بارما” في الجولة الجولة، وفي الانتصارين كان هو البادئ بالتسجيل، وخسروا تسع مباريات في المسابقة المحلية عندما يتأخرون في النتيجة.

ويقبع كروتوني في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 18 “جنوى”، وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “سبيزيا”.

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