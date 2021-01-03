شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينصح ساسى: "مش هتلاقى دلع الزمالك فى الدحيل القطرى يا سلطان زمانك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة للتونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك، مطالباً اللاعب بالاستمرار مع القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "لجنة الزمالك أنهت كل الملفات الشائكة بنجاح ويتبقى لها فقط الثنائى مصطفى محمد وفرجانى ساسي وهما ملفان بمثابة الصداع فى رأس مسئولى القلعة البيضاء".

ويضيف شوبير: "ساسى يملك عرضا مغريا للغاية من الدحيل القطرى، وعشان كدا بقوله الناس فى الزمالك شالوك على العين والرأس، كنت أول سنة هايل والناس عشقتك وغنتلك فى المدرجات وبقيت زى سلطان زمانك فى شوارع مصر، وفى تانى سنة مكنش مستواك مميز زى السنة الاول ومع ذلك جمهور الزمالك نسى دا واستمر يدلعك".

وأكمل شوبير: "لو مشيت من الزمالك هتاخد فلوس ده ممكن بس محدش هيدلعك مش هتلاقى دلع الزمالك ده بره، وبقول للزمالك لو ساسى عايز يمشى فعادى عندكم إمام عاشور لاعب ممتاز ومستواه بيتطور وأداؤه ممتع بس محتاج شوية حاجات تتظبط وده دور باتشيكو وأشرف قاسم وعبد الحليم على".

وأردف شوبير: "وإمام عاشور نفسه لازم ميركزش مع السوشيال ميديا ويركز فى ايده ورجله وتدريباته ويخليه هادى فى الملعب كلنا مرينا بالعصبية بس الشاطر اللى يخلصها بدرى بدون خسائر لانها لو استمرت محدش هيخسر إلا إمام عاشور نفسه".

وأتم شوبير حديثه قائلا : "إمام عاشور مع حسين فيصل اللى باتشيكو مقتنع بيه ويمنحه فرص لم يحصل عليها فى اعارته لطنطا واللاعب كورته كويسة ومع عودة حسام أشرف وأسامة فيصل سيكون لدى الزمالك مخزون مواهب لاينضب من الناشئين نواة المستقبل".

ولم يحسم الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، الجدل حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، خاصة أنه أصبح من حقه في الوقت الحالي التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع إلى الزمالك، نظرًا لانتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ورغم حصول ساسى على جزء كبير من مستحقاته المالية قدرها 530 ألف يورو بما يعادل 10 ملايين و700 ألف جنيه، إلا إن اللاعب ما زال يتهرب من إدارة النادى لعدم حسم موقفه النهائي من التجديد.

وبعد أن أبدى مسئولو الزمالك حسن نيتهم بتحويل جزء كبير من مستحقات ساسى المتأخرة، ليعكسوا بذلك رغبتهم الملحة في استمرار اللاعب، وترتب عليه عقد جلسة معه من أجل توقيع العقود، كشف مصدر فى النادى الأبيض، إن ساسى "صدر" مهند عون وكيل أعماله والذى طلب الحصول على قيمة المستحقات المتأخرة كاملة وليس جزء فقط، حتى يتمكن اللاعب من التجديد، ليصبح الأمر متوقفًا على جلسة جديدة مع اللاعب للوصول لصيغة ترضى الطرفين وحسم ملف التجديد.