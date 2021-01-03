شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ميركاتو الشتاء بعد ضم بواليا 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الأهلي، ملف صفقات الشتاء خلال يناير الجاري بعدما ضم الكونغولي والتر بواليا من الجونة لمدة أربعة مواسم ورغم أن هناك أكثر من لاعب تم ترشيحه للأهلي خلال الفترة الماضية منهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وأسامة جلال مدافع إنبي وغيرهم من المحليين والأجانب إلا أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على عدم ضم لاعبين جدد خلال يناير الجاري وتم الاتفاق على إغلاق هذا الباب والاكتفاء بصفقة بواليا على أن يتم الاستغناء عن الأنجولي جيرالدو.

ومن المقرر أن ينتظم والتر بواليا في تدريبات المارد الأحمرالجماعية، اليوم الأحد مع بداية التحضير لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي والسلام.

وتأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أن بواليا جاهز على المستوى الفني للمشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه كان يشارك بشكل أساسي مع فريقه في المباريات الماضية بالدوري ونجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، يتواجد بهم بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021 ، جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كل الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.