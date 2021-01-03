شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يطلب تدعيم وسط بيراميدز.. والإدارة تحضر قائمة بالأسماء المرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، من إدارة النادى، استغلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، لتدعيم المراكز التى يجد بها بعض الثغرات، حتى يصل بالفريق إلى أعلى مستوى من الجاهزية الفنية، ويستطيع من خلاله المنافسة بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وجاء مركز وسط الملعب على رأس أولويات أروابارينا من أجل تدعيمه، حيث طلب الخواجة البحث عن لاعب كفء يستطيع تدعيم الفريق فى المرحلة المقبلة، ويكون جاهزًا لتعويض غياب عبد الله السعيد تحت أى ظرف، أو التواجد بجواره ليصبح وسط ملعب بيراميدز فى أمان.

ويجهز مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالى قائمة بأسماء لاعبين الوسط المرشحين للانضمام لصفوف بيراميدز، لعرضها على أروابارينا واختيار أفضلهم قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه.

وكان أروابارينا، أكد أنه رغم تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، الماضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، إلا أنه غير معجب مطلقاً بطريقة الأداء بصورة عامة، لكنه معجب بروح اللاعبين والعودة من التأخر فى الوقت الصعب والدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لابد من الفوز والعمل والإصرار والثقة فى المرحلة المقبلة.