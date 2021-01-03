شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف أزمة جيرالدو فى الأهلى واستبعاد سيرينو وقرار الجبلاية مع شيتوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن كواليس الأزمة التى صنعها الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى مع القلعة الحمراء بعد التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الجونة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى أون سبورت إف إم : "واضح أن جيرالدو هيعمل أزمة كبيرة مع الأهلى بعد التعاقد مع بواليا ووضعه فى قائمة الانتظار، وكيل أعمال اللاعب بيقول أن هذا القرار ليس ضمن اللائحة وبالتالى لن يقبله".

ويضيف شوبير: "الأهلى أغلق ملف التعاقد مع سيرينو ولن يتعاقد مع أى لاعب أجنبى أخر بعد ضم بواليا، ومفيش مفاوضات مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، بينما كريم فؤاد كان فى مفاوضات من بداية الموسم ولكنها توقفت واللاعب يملك عرض احتراف أوروبى".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير: "زى ما بننتقد اللجنة الثلاثية فى بعض القرارات لازم لما تكون فى حاجة صح نقول عليها وده اللى حصل مع وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب الأولمبى الذى خيرته الجبلاية بين العمل فى قطاع الناشئين بوادى دجلة أو الاستمرار فى موقعه مع المنتخب الاوليمبى وهذا قرار مميز ولازم وائل يفكر ياخد اجازة من وادى دجلة لحين نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبى".

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن خلال الأيام الحالية لتسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لقيد الزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذى تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية بدلاً منه. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين الأهلى وجيرالدو بسبب رفض الأخير عدة عروض خارجية أبرزها من الصفاقسى التونسى، وعروضاً من البرازيل والإمارات والدورى المصرى، وتمسك الجناح الأنجولى بالبقاء فى الفريق أو الرحيل بشرط الحصول على قيمة عقده كاملة، وهو ما يُمثل خسارة كبيرة للأهلى على الصعيد المالى، لذا يأمل مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير جيرالدو خلال ساعات من أجل قيد والتر بواليا بدلاً منه، وإن كان النادى سيضع الجناح الأنجولى فى قائمة الانتظار بشكل مؤقت لحين بيعه نهائياً.

وجاء تعاقد الأهلى مع مهاجم الجونة الأيام الماضية بعد فشل محاولات ضم أكثر من لاعب أجنبى آخر، وفى مقدمتهم الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى الذى كان المُرشح الأول لتدعيم الأهلى، لكن مغالاة صن داونز فى طلباته المالية جعلت الأهلى ينسحب من الصفقة، كما تراجع الأهلى عن ضم التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى للسب ذاته وبدأ الأهلى رحلة البحث عن بديل ووجد ضالته فى مهاجم الجونة الذى أعلن مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه رسمياً مساء أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.