شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يختبر ساسى ومصطفى محمد لتحديد موقفهما من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الثنائى مصطفى محمد وفرجاني ساسى، تحت الأختبار خلال التدريبات المقبلة، لتحديد مدى جاهزيتهم من الناحية الفنية، للعودة لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب باتشيكو فى وصول الثنائى لأعلى مستوى من الجاهزية الفنية قبل عودتهما لقائمة الفريق، لاسيما أن مصطفى محمد من قائمة الفريق لمواجهة إنيى أمس، وهى المباراة الثانية على التوالي التى لم يتواجد بها اللاعب، كما خرج الدولى التونسى فرجانى ساسى، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق أن ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لاستبعاده من مواجهة إنبي.

وأكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن غياب الثنائى عن مباراة إنبي الأخيرة جاء بسبب عدم الجاهزية بنسبة 100% مشدداً على أن اللاعبان قد يتواجدان بتشكيلة الفريق في المباراة المقبلة في الدوري الممتاز، شرط الجاهزية من الناحية الفنية.

وحقق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء امس، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.