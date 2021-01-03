شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الثلاثاء الأمل الأخير للنحاس فى اللحاق ببعثة المقاولون قبل لقاء النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب وعلاء عبد الغنى المدرب العام للفريق، تحول مسحتهما من إيجابية إلى سلبية، بعد ثبوت إصابهما بفيروس كورونا مؤخراً وتخلفهما عن بعثة المقاولون العرب التى سافرت صباح اليوم إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وعلم ”الخليج 365”، أن المدير الفنى للذئاب والمدرب العام سيخضعان لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة، وفى حالة تحولها إلى سلبية، سيطيران فى طائرة الثلاثاء إلى تونس للحاق بالبعثة قبل مواجهة النجم الساحلى، على أن يخضعا للمسحة الطبية الرسمية من قبل الكاف فى نفس اليوم قبل المباراة.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين، وعلاء محمد، فتحي علي أخصائي التأهيل، قبل سفر البعثة، ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل وعلاء محمد و23 لاعبا هم محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

ومن المنتظر أن تصل البعثة في العاشرة والنصف وتنتقل باتوبيس الى مدينة المنستير التي تبعد عن المطار حوالي 3 ساعات لتخلد البعثة للراحة قبل اداء المران الأول.