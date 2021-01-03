شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لمصطفى محمد:"متحطش العقدة فى المنشار مع الزمالك وارمى حمولك على الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير، مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى بغلق ملف الرحيل عن القلعة البيضاء للاحتراف الأوروبى وتأجيله لنهاية الموسم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "المسئولين فى الزمالك عرضوا على مصطفى محمد تعديل عقده مادياً وتمديده لفترة آخرى ولكن اللاعب رفض ورأسه وألف سيف يحترف فى الخارج قبل غلق باب الانتقالات الشتوية".

ويضيف شوبير: "عرض سانت إيتان الفرنسى لضم مصطفى محمد توقف عند 4 مليون يورو والنادى الفرنسى رافض زيادة الفلوس والزمالك رفض الرقم المعروض والأمور متوقفة، وباتشيكو قرر إراحة اللاعب حتى يحسم أمره ويحدد هل يستمر مع الزمالك فيعود للتشكيلة الأساسية أم يستمر على موقفه ويخسر مكانه، وكثرة الضغوط سوف تولد تنازلات".

وأكمل شوبير: "أنا لو مكان مصطفى محمد هكمل مع الزمالك خاصة أن الكرة شكلها بتضحك للزمالك هذا الموسم وفى نهاية الموسم أمشى تكون الأولمبياد خلصت والدوري والكأس، طبعا مصطفى محمد معذور عشان خايف العرض ميتكررش بس بقوله متخافش وارمى حمولك على الله وارجع العب وتألق واسمع كلام حازم إمام لما قالك جمهور الزمالك مبينساش يا مصطفى وكمل ستة شهور وبعدين امشى ومتحطش العقدة فى المنشار".

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.