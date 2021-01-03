شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تلغى غرامة الـ250 ألف جنيه حال تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق فى وقت سابق، عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.

كما قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.