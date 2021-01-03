شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كهربا يتحدى كورونا مرتين فى أقل من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود عبد المنعم كهربا فى تحدى فيروس كورونا مرتين فى أقل من شهرين فى ظل مهاجمة الفيروس للاعب فى الموجة الثانية مرتين.

محمود كهربا لاعب يمتلك العديد من الفنيات العالية و قدم مستوى أكثر من رائع فى وجود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي، ويسعى الفولت العالي لمواصلة هذا التألق بعد الشفاء من الفيروس اللعين، حيث أعلن تحول العينة الطبية الأخيرة، التى خضع لها للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافيه وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلي.

ونشر كهربا عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها، وأثبتت أن عينته الأخيرة جاءت سلبية، على الرغم من أن المسحة التى أجراها قبل مباراة الاهلي ضد وادي دجلة أثبتت أن عينته سلبية، وبناء عليه تم استبعاده من قائمة مباراة دجلة ودخوله العزل الصحى، ليستعد لمواجهة سونيديب يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات خاصة لمحمود كهربا فى الصور التالية :