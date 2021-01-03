شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس قرار حكم الفار فى ركلة جزاء إنبى "الصحيحة" ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن كواليس مشاورات غرفة تقنية الفار فى مواجهة الزمالك وإنبي والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للدوري والتى أدارها الحكم محمد الصباحى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" لدى معلومة مؤكدة ومن حد مقرب من محمد الصباحى، فعند سقوط لاعب إنبى داخل منطقة جزاء الزمالك، الصباحى قال لحكم الفار الزاوية عندى مش واضحة قالوله كمل واستمر مفيهاش حاجة".

وتابع شوبير: " ليس صحيحاً أن الفار استدعى الصباحى والحكم رفض مثلما قال مسئولو إنبى، ومش لازم الفار يستدعى الحكم، الكرة ركلة جزاء صحيحة بدون أدنى شك".

وعلق أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، على الحالات التحكيمية في مباريات السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن عرقلة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري لا ترتق لركلة جزاء، ولا يوجد تلامس من مدافع الاتحاد السكندري مع عمرو جمال.

وأكد أن ركلة الجزاء المحتسبة لطلائع الجيش صحيحة، وهناك خطأ من ثنائى الاتحاد تجاه ناصر منسى، لاعب الطلائع، والخطأ موجود.

وانتقل للحديث عن أخطاء مباراة الزمالك وانبي التحكيمية، مؤكدا أن إنبي يستحق ركلة جزاء واضحة من عرقلة إمام عاشور لكريم فؤاد لاعب إنبي، وكان على حكم الفار أن يتدخل لأن هذا هو دوره والمخالفة كانت داخل منطقة الجزاء، ولو عاد محمد الصباحى إلى شاشة الفار لقرر احتساب الكرة ركلة جزاء وهناك دفع للاعب إنبي واللعبة ليست بها إتاحة للفرصة.

وتابع أن كرة مصطفى شلبي، لاعب إنبي، فيها ركلة جزاء؛ لأن هناك دفع في ظهر لاعب إنبي، لأن يد طارق حامد لاعب الزمالك ممدودة، واللعبة ركلة جزاء لم تُحتسب، وكان على الفار أن يخطر الحكم وعلى الحكم ألا يتوان فى التوجه للفار.