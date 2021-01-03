وكيل لاعبين يكشف كواليس تعثر انتقال أيوب الكعبي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف وكيل اللاعبين سيد مرعي أن المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي كان قريبا من الانتقال للأهلي قبل انضمامه إلى الوداد قادما من هيبي فورتشن الصيني، مشيرا إلى أنه عرض اللاعب على محمود الخطيب رئيس الأحمر.

وقال مرعي، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الأحد: "كنت في طريقي لإنهاء صفقة انتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي دون علم مسؤوليه".

وأضاف: "وكيل أيوب الكعبي صديقي، واستفسر مني عن إمكانية انتقاله إلى الأهلي، فطلبت منه عرض الأمر على مسؤولي النادي".

وأكمل: "عرضت أيوب الكعبي على محمود الخطيب رئيس الأهلي عبر وسيط حيث أرسلت فيديو اللاعب له حتى يراه بعين الأسطورة، حيث كان من أعظم المهاجمين في الكرة المصرية".

وأشار سيد مرعي إلى أنه كان هناك تواصل من جانب الأهلي مع أيوب الكعبي للتعاقد معه، وقطع النادي شوطا كبيرا في الصفقة المجانية حيث كان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما حرًا وقتها.

وأكمل: "وصل التفاوض مع اللاعب إلى الاتفاق على الأمور المالية، حيث كان سيتقاضى مليون و500 ألف دولار في العام الأول، مليون و700 ألف دولار في العام الثاني، ومليون و900 ألف دولار في العام الثالث".

وأتم مرعي قائلا: "تعثرت الصفقة بعدما رفض مدرب المنتخب المغربي فكرة انتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي حيث فضَّل بقاء اللاعب في المغرب، ليلعب للوداد بنصف الراتب الذي كان سيتقاضاه حال انتقاله إلى الأهلي".