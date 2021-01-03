كورونا يبعد النحاس و5 لاعبين عن بعثة المقاولون إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

توجهت بعثة المقاولون العرب إلى تونس استعدادًا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل المقاولون ضيفا على النجم الساحلي في سوسة يوم الأربعاء المقبل بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بينهما في مصر.

وتسببَّت الشبورة الكثيفة في تأخر إقلاع الطائرة التي تقل بعثة الفريق.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية عينة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغني، المدرب العام.

كما تبيَّن إصابة خمسة لاعبين في صفوف المقاولون بفيروس كورونا قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، على أن يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة، على أمل اللحاق بالبعثة خلال الأيام المقبلة حال سلبية المسحة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المقاولون إلى تونس في العاشرة والنصف صباحا، على أن تنتقل بحافلة إلى مدينة المنستير التي تبعد عن المطار حوالي ثلاث ساعات، لتخلد البعثة للراحة قبل أداء المران الأول.

ويترأس البعثة محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي، وتضم كلا من رامي عادل وأحمد زهران وورامي ربيع مدربين، محمد فتحي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن محمد مدرب الأحمال، مجدي محمد علي المدير الإداري، حسين عبد الغني الإداري، وائل نبيل طبيب الفريق، وفتحي علي وعلاء محمد أخصائي التأهيل.

وتضم قائمة المقاولون لخوض مباراة النجم 23 لاعبا كالتالي:

محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.