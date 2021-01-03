بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة تشيلسي وسيتي ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تستأنف اليوم الأحد مباريات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يحل ليستر سيتي ضيفًا على نيوكاسل يونايتد.

على الجانب الآخر يلتقي الإسماعيلي مع مصر للمقاصة في الجولةا لسابعة من بطولة دوري we المصري.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 17)

4:15- نيوكاسل يونايتد x ليستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

6:30- تشيلسي x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

الدوري الإسباني (الجولة 17)

5:15- ديبورتيفو ألافيس x أتليتكو مدريد (beIN Sports HD 3).

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس

10:00- هويسكا x برشلونة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

الدوري الإيطالي (الجولة 15)

1:30- إنتر ميلان x كروتوني

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1)، (beIN Sports HD 4).

4:00- روما x سامبدوريا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 6).

7:00- بينفينتو x ميلان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 4).

9:45- يوفنتوس x أودينيزي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 4).

الدوري الألماني (الجولة 14)

4:30- بوروسيا دورتموند x فولفسبورج

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات (EuroSport 2 Bundesliga HD).

7:00- بايرن ميونخ x ماينز

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات (EuroSport 2 Bundesliga HD).

الدوري المصري (الجولة 7)

7:30- مصر للمقاصة x الإسماعيلي

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).