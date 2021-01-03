وكيل لاعبين يكشف سبب تعثر انتقال حسام عاشور للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وكيل اللاعبين سيد مرعي أن حسام عاشور، قائد الأهلي السابق ولاعب وسط الاتحاد السكندري حاليًا، كان قريبا من الانتقال للزمالك قبل انضمامه إلى صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مرعي، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الأحد: "مجلس الزمالك السابق كان يرغب في ضم لاعب وسط مدافع يمتلك خبرات بجوار طارق حامد".

وأضاف: "المستشار مرتضى منصور كان يريد التعاقد مع حسام عاشور، لكن أمير مرتضى منصور لم يكن يرغب في إتمام الصفقة للحفاظ على غرفة خلع الملابس".

وتابع: "حسام عاشور كان قريبا من الانتقال للزمالك، لكنه لم يوقع على أي عقود والمفاوضات معه كانت شفهية، واللاعب كان متخوفا من الإقدام على تلك الخطوة بسبب تاريخه في الأهلي وحتى لا يخسر جماهير الأحمر".

وأتم وكيل اللاعبين: "لو كانت هناك رغبة أكيدة من جميع الأطراف كانت ستتم صفقة انتقال حسام عاشور إلى الزمالك، لكن اللاعب في النهاية انتقل إلى الاتحاد السكندري بعد جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي".