حسام البدري: عناصر جديدة ستوجد في معسكر منتخب مصر

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، أن قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل ستشهد انضمام عناصر جديدة.

قال البدري، خلال تصريحات تليفزيونية مع أحمد شوبير في برنامج ملعب ON time،

المذاع عبر قناهً أون سبورت، إن قائمة المنتخب المصري ستشهد انضمام وجوه جديدة الفترة المقبلة.

صرح البدري أن هناك اثنين أو ثلاثة اللاعبين

جدد سيظهرون مع المنتخب المصري في المعسكر الذي سيقام في مارس المقبل.

وأضاف البدري، أن بداية الدوري المصري هذا الموسم هي الأقوى مقارنة بالموسم الماضي، وشدد البدري أن التحام المواسم ببعضها سيتسبب في انخفاض مستوى بعض الفرق فنياً نظرًا للاجهاد.