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طبيب الزمالك يؤكد سلبية مسحة كورونا لمحمود علاء

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 أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس التي خضع لها

اللاعب محمود علاء، جاءت سلبية.

 وأضاف أسامة، أن المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشاب

حسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودتهما من منتخب الناشئين، جاءت سلبية.

 وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود علاء، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف، سينتظمون في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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