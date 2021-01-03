طبيب الزمالك يؤكد سلبية مسحة كورونا لمحمود علاء

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لهااللاعب محمود علاء، جاءت سلبية.
وأضاف أسامة، أن المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشابحسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودتهما من منتخب الناشئين، جاءت سلبية.
وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود علاء، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف، سينتظمون في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم.
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