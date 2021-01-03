سوق الانتقالات | ضحية إبراهيموفيتش “بوريني” إلى تركيا بعد فشله مع سوانزي

يخوض المهاجم الإيطالي الشهير “فابيو بوريني” تجربة جديدة في الدوري التركي بدءًا من سوق الانتقالات الشتوية 2021، بعدما أخفق في العودة إلى ناديه السابق “سوانزي سيتي” على مدار الثلاثة أشهر الماضية منذ بداية موسم 2021/2020.

وسجل بوريني 3 أهداف فقط في 14 مباراة بمنافسات الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد رحيله عن ميلان الذي قرر الاستغناء عنه لفيرونا بسبب عودة زلاتان إبراهيموفيتش لخط هجوم الفريق مطلع 2020.

وكيل أعمال نجم ليفربول وتشيلسي الأسبق، تواصل بشكل مباشر مع إدارة سوانزي سيتي بهدف إحياء مسيرة موكله بعد انتهاء تعاقده مع فيرونا عقب نهاية الموسم الماضي.

وقال روبرتو دي فانتي “بوريني كان ينتظر العودة إلى كرة القدم الإنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية 2020، لكنه اختار في النهاية الانتقال إلى تركيا”.

وأكمل فابيو بوريني انتقاله بالمجان إلي نادي “فاتح كاراجومروك” الناشط في الدوري التركي الممتاز، قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية 2021، بعد أشهر من التكهنات حول إمكانية عودته لصفوف سوانزي سيتي بعد إطلاق سراحه من قبل إدارة هيلاس فيرونا.

وفي أعقاب انتقال اللاعب إلى تركيا هذا الشهر، قال دي فانتي لموقع توتو ميركاتو الإيطالي “رفض فابيو بوريني الاقتراب من مجموعة من أندية الدوري الإيطالي، وفكرة العودة إلى إنجلترا ولدت لديه في الصيف الماضي، لكن الظروف لم تسمح بإتمام الصفقة”.

وأضاف “عندما لم تظهر بعض الفرص الجيدة في إنجلترا لأسباب مختلفة، قررنا النظر إلى السوق الدولي، ووجد عرض قوي من نادي فاتح كاراجومروك التركي، كان الأفضل من الناحية الاقتصادية”.

وأكمل حديثه “صحيح فابيو أراد العودة للعب في إنجلترا، لذلك تم تحريف أسباب رفضه لبعض الفرق مثل فيرونا وجنوى وبينيفينتو وأودينيزي، لم تكن العروض ذات طبيعة اقتصادية أو مهنية، كان لديه فقط إرادة شخصية للعودة إلى إنجلترا مع عائلته”.

وكشف “كان هنالك اتصال حقيقي مع كروتوني ولكن لا شيء أكثر من الاتصال، وهذا سبب آخر لعدم تمثيله لأحد أندية السيري آ”.

من جهته، قال فابيو بوريني الذي لعب لبارما وروما وميلان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام “كانت الأشهر الماضية هي الأصعب في حياتي، عملت بجد لاحافظ على لياقتي البدنية، ولأنني مؤمن بما أفعله وأعرف أنه يستحق العناء، أخيرًا عدت لأفعل ما أحب، ومستعد لتحقيق الانتصارات مع فريقي الجديد، شكرًا لك فاتح كاراجومروك”.

ولم يظهر فابيو بوريني /29 عامًا/ في أي مباراة تنافسية منذ مشاركته في خسارة هيلاس فيرونا أمام جنوى (3/صفر) في الجولة 38 من الدوري الايطالي يوم 2 أغسطس 2020.