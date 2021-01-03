شكرا لقرائتكم خبر عن رولي نوناتو: الفجيرة قادر على انتزاع صك البقاء في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: نزار جعفر

يملك الهولندي رولي نوناتو لاعب ارتكاز نادي الفجيرة، ولاعب منتخب كوراساو مسيرة كروية رائعة، فقد تأسس في صفوف نادي أياكس أمستردام العريق نظراً لمولده في هولندا، ولعب نوناتو في بداية مشواره الاحترافي للفريق الأول لأياكس، وساهم معه في إحراز لقب الدوري الهولندي في 2011، بجانب اللعب في صفوف المنتخبات السنية، قبل أن يخوض تجارب محلية أخرى مع ناديي بريدا ورودا، كما قضى ابن ال28 عاماً 3 مواسم بقميص ويلينجتون فينيكس النيوزيلندي، ثم موسمين مع ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي، قبل أن ينتهي به المطاف مع الفيصلي السعودي الموسم الماضي، ومن ثم الانضمام إلى صفوف الفريق الفجراوي في صفقة انتقال حر تعد مكسباً بكل المقاييس نظراً لما يتمتع به اللاعب من خصائص ومميزات على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وأعرب رولي عن ارتياحه باللعب في الدوري الإماراتي والتواجد مع الذئاب خلال الموسم الكروي الحالي، واليوم نلتقيه في «شارع النجوم» للتعرف على تطلعاته مع الفريق الفجراوي ومستقبله الشخصي والعديد من المحاور:

* كيف جاء انتقالك إلى الفجيرة بعد مسيرتك الحافلة مع الدوريات الأوربية؟

- تأخر توقيعي مع الفجيرة قرابة الشهرين بسبب دخول 3 أندية بالدوريين السعودي والمصري، وحاول وكيل أعمالي أن يقنعني بأحد العروض لكنني فضلت الفجيرة للتواصل الجاد من قبل إدارة النادي والراحة النفسية التي شعرت بها من خلال تواصلهم المستمر معي، وأنا سعيد بهذا الاختيار الذي أعتبره بمثابة التحدي والقرار الصائب، وأشعر بارتياح شديد كوني متواجداً هنا في الإمارات وأسعى إلى تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق الفجراوي.

* بحكم مركزك في الملعب، دائماً تتعرض للمخالفات والإنذارات وكان آخرها البطاقة الحمراء أمام الوصل في كأس رئيس الدولة.. كيف ترى الأمر؟

- ربما يكون ذلك بسبب الحماس الزائد خاصة أنني أحاول دائماً بذل كل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق عبر اللعب في أكثر من خانة خلال المباراة، لاسيما أن رباعي خط الدفاع الفجراوي من الشباب ويعد أصغر الخطوط سناً بين جميع فرق المسابقة، حيث تتراوح أعمارهم من 20- 23 عاماً وقد تنقصهم الخبرة في بعض الأحيان ما يعرضني للالتحام المباشر مع لاعبي الفرق المنافسة وسد بعض الثغرات، وأنا وزملائي نتطلع دائماً لتصحيح أخطائهم وتقديم المستوى الأفضل الذي يتيح لنا الحصول على النقاط الثلاث عبر التدريب باستمرار من أجل أن نكون في كامل لياقتنا البدنية والفنية وتركيزنا الذهني، كما نحاول الاستفادة من توجيهات المدرب الصربي جوران ومعاونيه في الجهاز الفني.} كيف ترى تباين أداء الفجيرة، فدائماً ما يبادر الذئاب بالتسجيل لكنه سرعان ما يتراجع أداء الفريق ويسقط في فخ الهزائم؟

رغم الهزائم المؤلمة التي مني بها الفجيرة على صعيد الدوري لكنه بشهادة الجميع قدم مستوى جيداً وكان نداً قوياً لولا بعض الأخطاء والهفوات وقلة التركيز فضلاً عن سوء الحظ الذي عاندنا في أكثر من مباراة، كنا قاب قوسين من الفوز والعلامة الكاملة، عموماً نطمئن جمهور الفجيرة ومحبي النادي أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك القدرة على القتال وتقديم مستوى مغاير عن الموسم الماضي وتحقيق أفضل المراكز وليس البقاء فقط.

* كيف تقيم مستوى الدوري الإماراتي؟

- الدوري الإماراتي قوي ومثير وكل جولة تبدو أصعب من التي تليها، ويصنف من أهم الدوريات الخليجية حالياً، حيث يتواجد فيه العديد من اللاعبين أصحاب المواهب المميزة سواء كأجانب أو محليين، وهناك تقارب بين مستويات الفرق، وهذا يعطى قوة كبيرة للمنافسة.

* ماذا عن تجربتك مع فريق الفيصلي والفارق بين الدوريين السعودي والإماراتي؟

- تجربتي مع الفيصلي كانت ناجحة وقدمت معه موسماً مليئاً بالأحداث والمشاعر وساهمت في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق في الدوري السعودي الذي أعتبره الأقوى لعدة أسباب أهمها أن هناك فرصاً أكبر لاكتشاف العديد من المواهب مقارنة بعدد السكان الأكبر في السعودية، فضلاً عن تواجد 7 لاعبين أجانب في كل فريق الأمر الذي أعطى قوة تنافسية كبيرة للدوري السعودي، وجعل المستويات متقاربة بين جميع الفرق، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير للغاية قبل جائحة كورونا، لذلك أتوقع مع التعديلات الجديدة التي شهدها الدوري الإماراتي مؤخراً خاصة في ما يتعلق بمشاركة المقيمين ومواليد الدولة أن تسهم في تطور المنافسة، وما نشاهده هذا الموسم خير برهان.

* ما هي أهدافك الآنية والمستقبلية؟

- حالياً أبذل قصارى جهدي مع الفجيرة من أجل احتلال الفريق مركز آمناً في منظومة المحترفين بعيداً عن صراعات المؤخرة والهبوط خصوصاً أن الفريق هذا الموسم لديه توليفة جيدة من اللاعبين الشباب والأجانب، أما على المستوى البعيد فأخطط لأنضم لفرق المقدمة في الدوري الإماراتي وهو حق مشروع خاصة أنني لا أرغب في العودة الى الدوريات الأوروبية.

* ما هي هواياتك بعيداً عن الكرة؟

- بعيداً عن ملاعب الساحرة المستديرة، أهوى صيد الأسماك وأجيد استخدام صنارة الصيد ومؤخراً أصبحت عضواً بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بعد اطلاعي على منطقة المارينا التابعة له، فهي مهيأة لممارسة أجمل هواياتي وأستمتع مع عائلتي بالحياة في هذه المدينة الجميلة ذات الطبيعة الخلابة.

البطاقة الشخصية

الاسم: رولي نوناتو لويس بونيفاسيا

الجنسية: هولندا

تاريخ الميلاد: 8 أكتوبر 1992

العمر: 28 عاماً

الطول: 173 سم

الوزن: 66 كغم

مركز اللعب: وسط ارتكاز

رقم القميص: 28

النادي الحالي: الفجيرة