شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر يثير الجدل ويدعو للتغيير في «الميركاتو الشتوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد النصر نقطتين ثمينتين بتعادله مع الوحدة 2-2 في ختام الجولة ال12 من دوري الخليج العربي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر الشرقاوي، وليثبت مرة أخرى أن ترشيحه للفوز بلقب الدوري بعد 35 عاماً من الغياب مجرد كلام مكاتب لا يمكن تحويله إلى واقع في الملعب؛ بسبب عقلية الفريق التي تتراجع بشكل مخيف عندما تكون قريبة من القمة.

ما فعله لاعبو النصر أمام الوحدة أثبت صحة الكلام أن «العميد» يخشى المنافسة، وأنها أصبحت عقدة له، وما يزيد المشهد درامية أن مدربه الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش طالب بلاعبين جدد في «الميركاتو الشتوي»، علماً أن الفريق الأزرق كان الأكثر بريقاً في الصيف بضم تيغالي وريان مينديز وضياء سبع.

وأصبح المدرب كرونوسلاف نجم «الكاميرات»، من خلال انفعالاته المبالغ فيها مع كل كرة وفرصة ضائعة وقرار حكم، كما أن تصريحاته أصبحت مفعمة بالإثارة على غرار ما قاله في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الوحدة حين عبر عن غضبه من النتيجة التي انتهت 2-2، ومؤكداً أنه سيعمل على إجراء تغييرات في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بإمكان النصر حسم المباراة في الدقيقة 93 بعد فرصة محققة أمام الوحدة، إلا أن براندلي كواس أهدرها بغرابة، بعدما كان «العميد» أدرك التعادل في الدقيقة 87 عبر البديل البرازيلي كايكي.

ومع فرصة كواس الضائعة لم يتمالك كرونوسلاف نفسه؛ حيث جثا بركبتيه على الأرض وقام بوضع راحتيه على وجهه؛ تعبيراً عن الصدمة، على طريقة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبدأ النصر بالتسجيل عبر نجمه ضياء سبع في الدقيقة التاسعة، لكنه تراجع بعد ذلك وسنحت للوحدة فرصة للتعديل بعد احتساب ركلة جزاء إثر العودة لتقنية الفيديو استدعت احتجاجات وتصرفات ومشاهد درامية من قبل المدرب يوريتيتش، لكن الحارس المميز أحمد شامبيه صد ركلة الجزاء التي سددها الكونغولي موبوكو.

وبعدها عاد موبوكو نفسه لإدراك التعادل، ثم سجل لي ميونج هدف التقدم 2-1، قبل أن يعادل كايكي للنصر.

وقال المدرب كرونوسلاف: «أعلم جيداً مدى صعوبة المباراة، وكان الأصعب علينا هو عدم تحقيق الفوز، على الرغم من الفرص التي حققناها، وأبرزها التي كانت في ختام المباراة».

وأكد كرونوسلاف أن فريقه لم يوفق في تسجيل الأهداف من الفرص التي سنحت له، بعد التعادل 2-2، لافتاً إلى أن الشوط الأول كان أفضل نسبياً للنصر وكان بإمكانه تقديم الأفضل، عكس الشوط الثاني، ما تسبب في تذبذب للفريق خلال اللقاء بالكامل.

وعن غياب توزي عن المباراة وهي المرة الأولى التي يغيب فيها عن الفريق قال: بالتأكيد توزي لاعب قوي ومهم في الفريق إلا أن هناك لاعبين آخرين مميزين.

وفي رده على فرصة الفريق بالمنافسة على اللقب، قال: ألعب كل مباراة على حدة ولا أفكر في هذا الأمر حالياً ونعمل فقط من أجل الفوز.

من جانبه، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة إن اللقاء كان ممتعاً للطرفين، وكان النصر قادراً على إنهاء اللقاء في اللحظات الأخيرة.

مباراة مفتوحة

وأوضح المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الذي جرى عقب اللقاء أن المباراة كانت مفتوحة تماماً من الطرفين وكان لكل فريق فرصه من أجل التسجيل، وكان هدف الوحدة الفوز، ولكن التعادل ليس سيئاً بعدما قدم الوحدة أداء جيداً، وتمنى أن يستمر عليه في المباريات المقبلة.وأضاف: في المستقبل من المتوقع عودة المصابين وبالتالي تحسن الأداء وهو ما يعود على الفريق بالنتيجة الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رضاه عن اللاعبين الموجودين بالفريق على الرغم من اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من أن أي لاعب جيد ستكون له القدرة على تشكيل الإضافة للفريق.