شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة بواليا تُكلّف خزينة الأهلي 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحمّل خزينة النادي الأهلي مليونا و500 ألف دولار مقابل ضم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة 4 مواسم واتفق الأهلي مع الجونة على سداد 500 ألف دولار دُفعة واحدة على أن يتم تسديد المليون دولار المُتبقية على مدار سنة، وبذلك تتحمل خزينة الأهلي ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري سيتم دفعهم للنادي الساحلي بخلاف ما سيحصل عليه المهاجم الكونغولي خلال الأربعة مواسم ويقترب من مليوني و500 ألف دولار أي ما يقرب من 38 مليون جنيه مصري ليصل إجمالي الصفقة تقريباً لـ60 مليون جنيه مصري.

على صعيد متصل، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات النادى الأهلى، أن التعاقد مع والتر بواليا جاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلى، والجونة، واللاعب) موضحًا أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسمياً أمس، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.

وقال توفيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بواليا تلقى عروضًا كثيرة ومُغرية خلال الفترة الماضية من أندية داخل مصر وخارجها لكنه اختار عرض الأهلى بصراحة ووضوح، مضيفا، "شرحنا للمهاجم الكونغولى رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد معه وقناعة الجميع فى النادى به، ووجدته يتحدث بإعجاب وتقدير عن الأهلى ويُبدى موافقة تامة على اللعب للأهلي".

وأضاف أمير توفيق، أرى أن أى لاعب محترف فى مصر لابد أن يختار الأهلى، خاصة لو لجأ لحسابات المنطق والعقل، وكذلك "حسبة" البطولات وتحقيق الشهرة وقطع خطوة كبيرة نحو اللعب فى أوروبا، أما إذا كان يُفكر بمنطق المال فقط فمن الممكن أن يرحل لأندية أخرى.

وتابع مدير تعاقدات الأهلى، "هذا لا يُعنى أننا لا نُقدر من نتعاقد معهم.. فنحن نُقدر الجميع ونضع لهم رواتب جيدة للغاية، لكننا لا نخوض سباقاً مالياً للفوز بالصفقات".

وأكد أمير توفيق أنه كان يتحدث مع الجونة منذ فترة لكن فى سرية تامة إلى أن تم حسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، مُبدياً تفاؤله التام باللاعب الكونغولى فى ظل الحماس الذى لمسه لديه ورغبته فى تقديم الكثير والكثير للأهلى لاسيما أن القلعة الحمراء تمتلك كل مقومات النجاح.

وقدّم مدير تعاقدات الأهلى الشكر لمجلس إدارة الجونة وحسام الزناتى المدير الرياضى للنادى الساحلى على تعاملهم الراقى والمحترف مع الأهلى إلى أن تمت الصفقة.