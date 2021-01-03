شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يضع وكيله فى "وش مدفع" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحسم الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، الجدل حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، خاصة أنه أصبح من حقه في الوقت الحالي التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع إلى الزمالك، نظرًا لانتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ورغم حصول ساسى على جزء كبير من مستحقاته المالية قدرها 530 ألف يورو بما يعادل 10 ملايين و700 ألف جنيه، إلا إن اللاعب ما زال يتهرب من إدارة النادى لعدم حسم موقفه النهائي من التجديد.

وبعد أن أبدى مسئولو الزمالك حسن نيتهم بتحويل جزء كبير من مستحقات ساسى المتأخرة، ليعكسوا بذلك رغبتهم الملحة في استمرار اللاعب، وترتب عليه عقد جلسة معه من أجل توقيع العقود، كشف مصدر فى النادى الأبيض، إن ساسى "صدر" مهند عون وكيل أعماله والذى طلب الحصول على قيمة المستحقات المتأخرة كاملة وليس جزء فقط، حتى يتمكن اللاعب من التجديد، ليصبح الأمر متوقفًا على جلسة جديدة مع اللاعب للوصول لصيغة ترضى الطرفين وحسم ملف التجديد.

وزاد الأمر تعقيدًا بعد التصريحات الصحفية التى أدلى بها وكيل ساسى بإن اللاعب لم يحصل على أى جزء من مستحقاته، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو الزمالك إنه تم تحويل المبلغ فى الحساب البنكى للاعب.

في نفس السياق، اتخذت إدارة الزمالك قرارًا تربويًا ضد مصطفى محمد مهاجم الفريق، وفرجانى ساسى، حيث تم استبعاد اللاعبان من مواجهة إنبى التي جمعتهما أمس السبت، بعد أن طالبت لجنة الكرة بالنادى من البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفني عدم الاعتماد على الثنائى في الوقت الحالي نظرًا لتمسك مصطفى محمد بالاحتراف الخارجي في ظل تلقيه عرضًا من نادى سانت أتيان الفرنسي، كما يواصل اللاعب التونسى المماطلة فى تجديد تعاقده رغم وفاء الإدارة بوعدها وصرف جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة.