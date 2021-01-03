هل يعود عمار حمدي للأهلي فى الشتاء بعد مطالبة الجماهير بإنهاء الإعارة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمار حمدي .. جماهير الأهلي تطالب بعودة صانع الألعاب للقلعة الحمراء

تطالب جماهير النادي الأهلي ، بعودة عمار حمدي ، المعار من القلعة الحمراء إلى نادى الاتحاد السكندري، لتدعيم صفوف الأحمر فى الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد عرقلة التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، وإصابة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم ناصر ماهر وأجاي وإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا أبرزهم كهربا.



عمار حمدي

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء لم يطلبو من الاتحاد الاسكندري بشكل رسمي قطع إعارة عمار حمدي للعودة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلا:" لم يطلب النادي الأهلي عودة عمار حمدي وهو لم يكمل شهر في صفوف الاتحاد السكندري".

عمار حمدي .. الأهلي : لم نطلب عودة اللاعب في الانتقالات الشتوية



عمار حمدي