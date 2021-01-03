هل يعود عمار حمدي للأهلي فى الشتاء بعد مطالبة الجماهير بإنهاء الإعارة؟

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تطالب جماهير النادي الأهلي ، بعودة عمار حمدي ، المعار من القلعة الحمراء إلى نادى الاتحاد السكندري، لتدعيم صفوف الأحمر فى الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد عرقلة التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، وإصابة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم ناصر ماهر وأجاي وإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا أبرزهم كهربا.
عمار حمدي
عمار حمدي .. الأهلي : لم نطلب عودة اللاعب في الانتقالات الشتوية
عمار حمدي
عمار حمدي يتحدث عن عودته للأهلي
وكان عمار حمدي ، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندرى، قد قال فى وقت سابق، إنه رفض طلب النادى الأهلى بالعودة إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش، وقال عمار فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "مبسوط بالانضمام إلى الاتحاد وكنت أتمنى تلك الخطوة من بدرى لكن محصلش نصيب، أتمنى المشاركة مع الفريق وحلمى الشخصى التواجد مع المنتخب الأول والأوليمبى".
عمار حمدي
وأضاف: "مازعلتش من عودة بعض المعارين وطلبت الإعارة رغم أن النادى أبلغنى بالعودة، لأنى لم أكن أحب أن أعود ولا يكون لى دور مع الفريق، لو شايف انى هرجع ألعب والنادى ماسك فيا كنت هرجع أكيد".
واختتم: "الأولمبياد بعد بطولة الدورى وهدفى المشاركة مع المنتخب، عايز يكون رجلى فى الملعب عشان أكون موجود فى المنتخب، وكان نفسى أتدرب مع إيهاب جلال وحسام حسن، ومش صعب انضم للمنتخب من الاتحاد وحدث هذا الأمر من قبل".أمير توفيق: من حق الأهلي استعادة عمار حمدي بعد الموسم الأول
فى سياق متصل، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن أن ناديه من حقه استعادة الثنائي عمار حمدي وكريم يحيي من نادي الإتحاد السكندري بعد الموسم الأول من عقد الإعارة الذي يستمر موسمين ، وأعلن أمير توفيق انتقال عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للأهلي استعادته بعد السنة الأولى ، كما أعلن مدير التعاقدات بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.
عمار حمدي
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