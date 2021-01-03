شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم قراراته فى أزمة تفشى كورونا بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الأحد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، قراراتها في أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا، حيث تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد اليوم لمناقشة بعض المستجدات، وأعلن اتحاد الكرة، الخميس الماضي تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.

وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.

كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة مسئولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.