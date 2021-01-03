شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم قراراته فى أزمة تفشى كورونا بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الأحد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، قراراتها في أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا، حيث تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد اليوم لمناقشة بعض المستجدات، وأعلن اتحاد الكرة، الخميس الماضي تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.
وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.
كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة مسئولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.
وعلّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة ، قائلا: "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة"، وتابع ربيع ياسين: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الإتهامات التى طالتنى مؤخرًا".
فى السياق ذاته، أعلن ربيع ياسين تعافيه من فيروس كورونا، وتعرض ربيع ياسين للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا، وأكد المدير الفنى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن اليوم قراراته فى أزمة تفشى كورونا بمنتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.