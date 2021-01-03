شكرا لقرائتكم خبر عن %57 من القراء يتوقعون اشتعال المنافسة على الدوري بعد نتائج الأسبوع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 57 % من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن اشتعال المنافسة على مسابقة الدوري العام لكرة القدم بعد نتائج الأسبوع الأخير بفوز بيراميدز والزمالك، وتعادل الأهلي حامل اللقب، اشتعال المنافسة، بينما رآى 43 % من المشاركين أن نتائج الأسبوع الأخير لن تساهم في اشتعال المنافسة.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن اشتعال المنافسة على الدوري، بعد تعادل الأهلي مع وادي دجلة، وفوز بيراميدز على الإنتاج الحربي، والزمالك على طلائع الجيش.

وتعادل الأهلي مع وادي دجلة سلبياً في المباراة التي جمعتهم أمس الأول الجمعة، بينما كان بيراميدز فاز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستطاع الزمالك عبور مباراة طلائع الجيش بالفوز بهدفين مقابل هدف.