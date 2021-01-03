ريال مدريد يفتتح العام الجديد بفوز سهل يعتلي به صدارة الليغا مؤقتا

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، السبت، لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحسم النادي الملكي دقائق الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف، سجله اللاعب لوكاس فاسكيز، في الدقيقة الـ8.



وعزّز رجال زيدان تقدّمهم في النتيجة بهدف ثان من إحراز اللاعب ماركو أسينسيو، في الدقيقة الـ53.



وحافظ ريال مدريد على تفوقه بثنائية حتى صافرة النهاية، محققا بذلك أول انتصاراته في العام الجديد.



وبهذه النتيجة، قفز ريال مدريد إلى صدارة الليغا برصيد 36 نقطة، في انتظار ما ستؤول إليه مباراته جاره أتلتيكو مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس الأحد.



المصدر: عربي 21

