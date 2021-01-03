شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينتظر تأجيلا جديدا من المحكمة اليوم بعد تداخل ممدوح عباس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظر محكمة القضاء الإداري، صباح الأحد، دعوى الطعن الذي تقدم به المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، ضد قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافه واستبعاد مجلسه وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أمور النادي.
كان مرتضى منصور ينتظر قرارا وحكما يمكنه من العودة لرئاسة النادي إلا أن تداخل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، في الطعن اليوم سيجبر المحكمة علي التأجيل للمرة الثانية، حيث سبق وتداخل عباس في كل الطعون الخاصة بمرتضي منصور.
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