حلمي طولان مهاجمًا مدحت عبد الهادي: الزمالك كبير واللي يكون في منصب زي ده لازم يكون محترم..والظلم أسوأ إحساس في العالم

وجه الكابتن حلمي طولان مدرب إنبي التحية الي لاعبي فريقه رغم الخسارة أمام الزمالك، فيما وجه رسالة غاضبة لمدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، وحكم اللقاء.

وقال "طولان" خلال تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس" عقب اللقاء: أحيي لاعبي إنبي اليوم على الأداء رغم الخسارة. وصلنا للمرمى أكثر من الزمالك.

وعن حكم اللقاء انفعل "طولان" وقال: في العالم كله يخرج الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه طالما لجأ لتقنية الفيديو , معقبا: لو كانت اللقطة ضدي لخرج وشاهدها بنفسه. أسوأ شيء في الدنيا هو الإحساس بالظلم.

وعن لقطة الشجار بين دكتي الفريقين،قال "طولان": أقول لمدحت عبد الهادي أنت تمثل نادي الزمالك، ومن يمثل نادي الزمالك لا بد أن يكون على قدر مكانته العالية.

وأختتم مدرب انبي حديثه قائلا: لا يجب أن يقوم ويتلفظ بألفاظ سيئة ضدنا. نحن نعترض لأننا أخرجنا الكرة ونحن مهزومين بسبب سقوط أحد لاعبي الزمالك، في حين لم يخرجوها هم وقت سقوط أحد لاعبينا.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.