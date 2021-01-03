سمير عثمان يحسم الجدل: إنبي يستحق ضربة جزاء أمام الزمالك

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي أحقية نادي إنبي في الحصول على ضربة جزاء خلال مباراته أمام الزمالك امس ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.
وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على حساب إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بتروسبورت.
وقال سمير عثمان خلال تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة "أون تايم سبورتس": ركلة جزاء الزمالك سليمة, موضحا ان الحكم لا يذهب للتحقق من الفار إلا لو هناك اختلاف بين قراره وقرار الفيديو، لذلك الحكم لم يخرج ليتأكد من قراره.
وتابع: إنبي كان له ركلة جزاء لم تُحتَسب بعد تدخل إمام عاشور على لاعب إنبي بقوة في الشوط الأول.
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