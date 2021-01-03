ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد هدف بن شرقي

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقى الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة.

وفى الدقيقة 44 أضاف يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الوحيد عن طريق المدافع المخضرم رامي صبرى.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا الجمعة مع وادي دجلة، في إطار نفس الجولة.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيد للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري، متساويًا مع الأهلي في عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتي فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:

1- الجونة 11 نقطة من 5 مباريات

2- الأهلي 10 نقاط من 4 مباريات

3- الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات

4- المصري 9 نقاط

5- سيراميكا 7 نقاط

6- بيراميدز 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- الإسماعيلي 6 نقاط

9- سموحة 6 نقاط

10- أسوان 6 نقاط

11- وادي دجلة 5 نقاط

12- البنك الأهلي 5 نقاط

13- غزل المحلة 5 نقاط

14- إنبي 4 نقاط

15- مصر للمقاصة 4 نقاط

16- الإنتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- طلائع الجيش نقطة وحيدة

وفيما يلي ترتيب هدافى الدوري:

محمود كهربا ومحمد شريف لاعبا الأهلي، ووالتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنتقل حديثا للأهلى، وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش في الصدارة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

فيما يشترك 13 لاعبا فى أحراز هدفين وهم أشرف بن شرقي مصطفى محمد لاعبا الزمالك وعبد الله السعيد نجم بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد صادق والتونسي فخر الدين بن يوسف " الإسماعيلي " وشريف دابو وشادي حسين لاعبا سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير وعمرو جمال لاعبي طلائع الجيش وهيثم الفيل قائد فريق أسوان وصلاح أمين مهاجم وادى دجلة ومحمد عبد المجيد مهاجم الإنتاج الحربي والأثيوبي شيميلس بيكلي لاعب المقاصة.