شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات متواصلة بالأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط لحسم قائمة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح عقد اجتماعاتها مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بشأن اختيار القائمة النهائية التي ستمثل المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل بقطر، والاستماع لوجهة نظر المدرب الجنوب أفريقي وطلباته الفنية قبل المشاركة في المونديال.

وتتشاور لجنة التخطيط بالأهلي مع موسيماني بشأن الاختيارات النهائية للاعبين التي سيتم الاستقرار عليها وإرسالهم للاتحاد الدولي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويضع موسيماني عدة خيارات وحلول بشأن قائمة الأهلي النهائية، سواء اللاعبين الأساسيين الذين سيكونوا متواجدين وبدلائهم حال تعرض أحدهم للإصابة، مع الوضع في الاعتبار أيضًا أنه سيختار اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز للاستفادة بجهودهم في إيجاد عدة حلول خلال المشاركة في المونديال.

وأكد موسيماني لإدارة الأهلي أنه يؤمن بأن دور المُحلل فى الجهاز الفني لأي فريق من أهم أساسيات النجاح فى الكرة الحديثة، لذا طلب اثنين مُحللي أداء وقتها أخبره مسئولو الأهلي أن الجهاز الفني يضم مُحلل أداء هو أحمد سليمان ومن حقه اختيار آخر يعمل معه حسب رؤيته.

وبعد تولّى موسيماني تدريب الأهلي أحضر معه مواطنه موسي ماتلابا وبدأ العمل معه منذ اليوم الأول، وبعد مرور أسابيع جدد المدير الفنى للأهلي طلبه لإدارة النادي بالتعاقد مع مُحلل أداء أخر ربما لعدم قناعته التامة بأحمد سليمان.

وتفاوض موسيماني طوال الأيام الماضية مع أكثر من مُحلل أداء سبق له العمل معه في جنوب أفريقيا إلى أن استقر فى النهاية على اختيار يوشا الذى عمل معه من قبل مع منتخب جنوب أفريقيا، كما شغل نفس المنصب في فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.