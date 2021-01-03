شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ الاستعداد للأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق سيراميكا، إراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة سموحة، وفضّل الجهاز الفنى بقيادة هيثم شعبان منح اللاعبين راحة سلبية، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين من أجل الاستعداد لمباراة الاهلي، بالجولة السادسة من عمر المسابقة على ملعب استاد السويس الجمعة المقبلة.

وانتهت مباراة سيراميكا وسموحة، والتى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى، وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف، وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مبارتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد محسن وخالد صبحى وطارق سامى ورجب بكار، خط الوسط: كوامى بونسو ومحمد إبراهيم ومحمد تونى ومحمد مسعد، خط الهجوم: شريف دابو وشادى حسين.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، خط الوسط: أحمد حمص، محمود عبد الحليم، رفيق كابو، محمد متولي كناريا، عبد الكبير الوادى، خط الهجوم: محمد طلعت.

يذكر أن الفريق السكندرى قد خسر من الزمالك بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدف دون رد فى نفس الجولة.