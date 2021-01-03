شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاصة "الجريح" يستدرج الإسماعيلى في افتتاح الجولة السابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى في السابعة والنصف مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، وتم تقديم موعد هذه المباراة لارتباط الدراويش بمواجهة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والمقرر لها 11 يناير الجارى بالمغرب.

ويدخل الفريق الفيومى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد ستة نقاط، بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات ومحاولة تعديل نتائج الفريق المتذبذبة منذ بداية الموسم مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى أهداف ساذجة سكنت الشباك بغرابة شديدة ، في المقابل تعد مباراة اليوم الظهور الاول لأبو طالب العيسوى مديراً فنياً للإسماعيلى خلفاً لمحمد وهبة الذى اعتذر عن استكمال المسيرة وطالب العيسوى لاعبيه بإستغلال المباراة لتكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة بطل المغرب الحاسمة بغية تحقيق الفوز الثانى على التوالي محلياً لإكتساب دفعة معنوية هائلة قبل موقعة البطولة العربية.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى مكون من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام مصر المقاصة مكونا من: "محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – نادر رمضان - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق –فخر الدين بن يوسف".