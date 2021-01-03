شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيي ذكري سداسية الأهلي لأول مرة في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للمرة الاولي في تاريخ نادي الزمالك يحتفل النادي عبر موقعه وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بذكرى الفوز التاريخي واكبر نتيجة لمباريات القمة على مدار تاريخ قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي التي فاز فيها المارد الابيض بسداسية نظيفة.

واحيت صفحة الزمالك ذكرى الفوز على الاهلي باكبر نتيجة ٦-٠ بعباقرة: «تمر اليوم ذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام ١٩٤٢، أحرز الأهداف عبدالرحمن فوزي (هدفين) وعبدالكريم صقر (هدفين) وحسن حلمي وعمر شندي».