شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب ريال مدريد فى الدوري الاسباني بعد فوزه على سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أمس ريال مدريد فوزا هاما على فريق سلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ احرزهم كلا من «لوكاس فاسكيز» و «ماركو اسينسيو» فى الدقائق 6 و53 على الترتيب , وبهذه النتيجة اصبح فريق سيلتا فيجو فى المركز الثامن بينما قفز فريق ريال مدريد الى الصدارة وتخطى فريق اتليتكو مدريد الذي ظل لفترة محافظا على الصدارة , وقد اصبح لدى الريال بعد هذه المباراة 36 نقطة من 17 مباراة بينما لدى اتليتكو 35 نقطة من 14 .

وبالرغم من صداراة ريال مدريد فهي صدارة مؤقته , حيث انه سينتظر مباراة اتليتكو مدريد اليوم امام الافيس لتأكيد صدارته حيث اذا فاز اتليتكو في مباراته سيعود اتليتكو للصدارة مرة اخرى ويعود الريال للوصافة اما في حالة الخساراة او التعادل لاتليتكو فسيهدي الريال الصدارة لفترة من الوقت لحين انهاء اتليتكو مبارياته المؤجلة علما بان اقرب المنافسين لكلا الفريقين والذي يحتل المركز الثالث هو فريق ريال سوسيداد والذي له 29 نقطة من 17 مباراة .