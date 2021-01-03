إنبي: الصباحي رفض الامتثال لطلب غرفة الفار لفحص ضربة جزاء أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على أداء الحكم محمد الصباحي، حكم مباراة فريق إنبي والزمالك. وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الصباحي رفض في بداية المباراة الإمتثال لطلب غرفة الفار لفحص ضربة جزاء أمام الزمالك». وتابع: «مستغرب نهائيًا من قرار الصباحي وشعرنا بظلم كبير ومجهودنا ضاع». الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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