شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات محمود علاء وفيصل وأشرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب محمود علاء جاءت سلبية.
وأضاف أسامة ان المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودتهما من منتخب الشباب جاءت سلبية.
وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود علاء، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف، سينتظمون في التدريبات القادمة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم .
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