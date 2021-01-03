شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف مصير مشاركة مصطفى محمد وفرجاني ساسي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف على فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك أن التغييرات التي أجراها البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك أمام إنبي كانت موفقة موضحا أن الفريق أدى شوطا اول مميزا بسبب سرعة اللاعبين.
أضاف قاسم أن الفريق كله كان موفقا ولو كان هناك توفيق أكبر لكان الزمالك احرز اهدافا اكثر مشددا على أنه سعيد بمشاركة حسين فيصل في اللقاء.
أشار قاسم إلى أن الجهاز الفني للزمالك هو صاحب قرار مشاركة مصطفي محمد وفرجاني ساسي في المباريات المقبلة.
وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت بالقاهرة
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