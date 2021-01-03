شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو بعد لقاء إنبي: بيعمل حاجات غريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا تجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك بعد أداء الفريق أمام إنبي.

وأكد عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «باتشيكو عمل اتخذ قرارت غريبة وشوفنا حاجات غريبة في مستوى الزمالك في لقاء اليوم».

وتابع: «باتشيكو أخطأ بعدم الدفع بطارق حامد منذ بداية مواجهة إنبي وكان يجب الاعتماد على شيكابالا كبديل في لقاء اليوم».

وعن عمر السعيد، علق وليد صلاح عبداللطيف: «الفرصة اللي جاتله انهاردة كانت سهلة ولو كنت أحرزتها كانت هترجعك تاني للتشكيل وللأداء».