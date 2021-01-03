شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو بعد لقاء إنبي: بيعمل حاجات غريبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا تجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك بعد أداء الفريق أمام إنبي.
وأكد عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «باتشيكو عمل اتخذ قرارت غريبة وشوفنا حاجات غريبة في مستوى الزمالك في لقاء اليوم».
وتابع: «باتشيكو أخطأ بعدم الدفع بطارق حامد منذ بداية مواجهة إنبي وكان يجب الاعتماد على شيكابالا كبديل في لقاء اليوم».
وعن عمر السعيد، علق وليد صلاح عبداللطيف: «الفرصة اللي جاتله انهاردة كانت سهلة ولو كنت أحرزتها كانت هترجعك تاني للتشكيل وللأداء».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو بعد لقاء إنبي: بيعمل حاجات غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.