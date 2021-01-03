شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزى بعد فوز أرسنال على ويست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم لعب 4 مباريات السبت 2 يناير 2021 ضمن الدوري الإنجليزي وفاز فريق توتنهام على ليدز بعدد 3 أهداف مقابل لا شيئ ،كما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيئ، وتعادل فريق برايتون مع وولفرهامبتون بعدد 3 أهداف لكل منهما، كما فاز فريق أرسنال على ويست بروميتش بعدد 4 أهداف مقابل لا شيئ

ويلعب فريق نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي فى الساعة 4.15 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 5.15 بتوقيت السعودية، كما يلعب فريق تشيلسي مع مان سيتي الساعة 6.30 بتوقيت مصر 7.30 بتوقيت السعودية، ويلعب ساوثهامبتون مع ليفربول الإثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

الفريق عدد المباريات النقاط ليفربول 16 33 مانشستر يونايتد 16 33 توتنهام 16 29 ليستر سيتي 16 29 ايفرتون 16 29 تشيلسي 16 26 أستون فيلا 15 26 مانشستر سيتي 14 26 ساوثهامبتون 14 26 وست هام 17 26 أرسنال 17 23 ليدز يونايتد 17 22 وولفرهامبتون 17 22 كريستال بالاس 17 22 نيوكاسل يونايتد 15 16 بيرنلي 15 16 برايتون البيون 17 14 فولهام 15 11 ويست برومتش 17 8 شيفيلد يونايتد 17 2