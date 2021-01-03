شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف يعترف: كنت أدخن قبل اعتزال كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، على الصورة التي تم تداولها بشأن أحمد سيد «زيزو»، والتي أظهرت تدخينه.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لا أعرف حقيقة الصورة ولكن كان هناك لاعبين كبار في الزمالك والأهلي والمنتخب يدخنون خلال فترات تألقهم».

وتابع: «محمد بركات كان بيدخن في معسكر المنتخب وكنت مستغرب جدًا بسبب المجهود الكبير الذي كان يبذله داخل الملعب، كما أنني كنت أدخن لفترة قبل اعتزالي الكرة».