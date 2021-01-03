شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أبوطالب العيسوي مديرًا فنيًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن أبوطالب العيسوي سيتولي القيادة الفنية للدراويش في الفترة المقبلة.

وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أبوطالب العيسوي سيتولى منصب المدير الفني للإسماعيلي رفقة عطية صابر، وسعفان الصغير.

وأكمل: «طلعت يوسف اعتذر عن العمل معنا لظروف خاصة به، وأبوطالب العيسوي وافق على تولي منصب المدير الفني للإسماعيلي، فهو كان أحد المقربين للفريق بالفترة الأخيرة، وعلى دراية باللاعبين».

وأوضح علاء وحيد أن الإسماعيلي مرجح أن يبرم مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات التي يعاني منها الفريق، التي ظهرت في مبارياته الأخيرة بالدوري.