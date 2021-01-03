شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: المصري رفض استعادة أحمد الشناوي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الفريق البورسعيدي لم يكن في حالة خلال الفترة الماضية لاستعادة أحمد الشناوي، حارس فريق بيرامديز الحالي، والمصري والزمالك السابق نظرا لتألق أحمد مسعود، حارس الفريق الحالي.
وأضاف حلبية، خلال تصريحاته المتلفزة، أن أحمد مسعود، صاحب أداء متميز ويستحق الانضمام للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة نظرا لأدائه الفني المتميز.
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