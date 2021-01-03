شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصارع ريال مدريد لخطف محمد صلاح من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «diariogol»، الإسباني، أن فريق برشلونة بدت التحرك بقوة لضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الصيف المقبل لتدعيم الفريق في الخط الأمامي، وخلافة ليونيل ميسي الذي اقترب من ترك المستطيل الأخضر.

وأضاف التقرير، أن محمد صلاح، مستهدف من ريال مدريد، وبرشلونة، خلال الفترة المقبلة، ولا أحد يعلم حتى الآن من يفوز بالصفقة الكبرى.