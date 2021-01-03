شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم واحدة من أقوى مباريات الدوري الانجليزي وهي مباراة فريق تشيلسي ضد مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج , حيث يتساوى كلا الفريقين في عدد النقاط حيث لدى كلاهما 26 نقطة ولكن فارق الاهداف لصالح فريق تشيلسي الذي يحتل المركز السادس حاليا بينما يحتل مان سيتي المركز الثامن ولكن المان سيتي له افضلية لان له مباريتين مؤجلتين قد تغير من ترتيبه اكثر اذا فاز بهما حيث ان عدد نقاطه من 14 مباراة بينما عدد نقاط تشيلسي من 16 مباراة. المباراة ستقام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورت التالية : - beIN Sport HD 1 - beIN Sport HD 2 - beIN Sport HD 11 - beIN Sport 4k الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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